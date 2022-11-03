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За что легендарный Бурляев попал в черный список: причина поставит в тупик

3 ноября 2022 18:00
За что легендарный Бурляев попал в черный список: причина поставит в тупик

Актер долгие годы не догадывался про отношение к себе.

Николай Бурляев давно считается легендой советского экрана. Он принял участие во множестве картин, покорив как советского, так и иностранного зрителя. Однако руководство партии, как оказалось, было против его успеха и актерской карьеры.

Так, однажды артист заметил, что режиссеры регулярно приглашают его на пробы, но в конце утверждают на роли совершенно других артистов. Бурляев не мог понять, в чем может быть причина такой несправедливости, и продолжал упорно пробоваться в картины. Со временем же он узнал, что виной всему было руководство партии. После картины «Рублев» он попал в так называемый черный список актеров, которых не следует утверждать на главные роли.

«Несоветская внешность», — именно так звучала причина попадания Бурляева в список.

Артисту так и не удалось узнать, в чем же причина такого решения. Он продолжил сниматься в фильмах и добился всенародной любви, несмотря на противодействия чиновников.

Фото: Кадр из фильма «Детство Бемби», 1985
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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