За что красавчика из фильма «Перл-Харбор» изгнали из Голливуда: причина нелепа

Во всем виноват он сам.

Военная драма «Перл-Харбор» прославила молодого Джоша Хартнетта на весь мир. После блестяще сыгранной роли лейтенанта Дэниела Уокера у актера не было отбоя от предложений режиссеров.

Но Хартнетт продержался на вершине актерского Олимпа недолго, примерно одно десятилетие. Казалось, что его статус мировой звезды незыблем, два неверных шага сразу же откинули Джоша назад.

Сначала он вышел из актерского состава ленты «Возвращение Супермена», чтобы не ассоциироваться у зрителей с комиксами. Это была первая ошибка артиста, а второй промах «добил» его карьеру окончательно.

Режиссер Кристофер Нолан рассматривал кандидатуру Хартнетта на роль Бэтмена в своей трилогии «Темный рыцарь». Джош сказал категорическое нет, и в итоге в культового супергероя перевоплотился Кристиан Бэйл.

После этого Джош стал реже получать предложения от авторитетных режиссеров, которые не хотели снимать вечного отказывающегося актера. Кроме того, Нолан сделал Бэйла своим фаворитом и регулярно давал ему роли в других проектах. А ведь вместо него мог быть и Хартнетт. Также режиссер позвал в свой фильм «Престиж» Скарлетт Йоханссон, с которой Джош встречался на тот момент. Это сильно ударило по самолюбию актера.

С тех пор Хартнетт снимается только в независимом кино, которое не доходит до массового зрителя, как пишет Woman . К тому же, сегодня он уже не тот красавец, что был раньше.