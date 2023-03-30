За что эта актриса ненавидит Брэда Питта больше 20 лет: причина в известном фильме

Брэд Питт за годы творческого пути успел стать не только одним из самых успешных артистов в Голливуде, но и завести множество друзей среди коллег. Однако, как оказалось, с некоторыми коллегами ему не удалось наладить теплые отношения.

По словам Кортни Лав, вдовы Курта Кобейна, ее конфликт с Питтом начался перед съемками картины «Бойцовский клуб». Якобы именно Лав должна была исполнить роль Марлы Сингер, но артист воспрепятствовал этому. Питту, как утверждает знаменитость, не понравилось, что Лав запретила ему играть главную роль в байопике о Курте Кобейне. И именно поэтому он, как уверена Лав, настоял, чтобы она не попала в фильм.

«Мне не понравилось, как он ведет дела и использует свою власть. Я разозлилась на него, а к 7 часам вечера меня уволили», — призналась певица.

При этом Питт не оставил попыток снять фильм о лидере группы Nirvana. Три года назад он вновь обратился к Кортни, но та снова отказала ему. И, как утверждает артистка, артист не хотел ее слушать, поэтому она и решилась раскрыть публике подробности ситуации.