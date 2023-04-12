За что чиновники осудили фильм «Золушка»: такого абсурда вы еще не слышали

Сказка «Золушка» была представлена советской публике в середине 40-х. Работа режиссеров Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро была восторженно встречена зрителями, однако цензоры, как оказалось, не остались в восторге от их версии знаменитой сказки.

Так, экспертам не понравился сюжет Шарля Перро, по которому король оказывается самым мудрым героем сказки. Сценаристы перенесли всю историю на экраны без изменений и в советской версии наделили короля самыми лучшими чертами, что не оценил министр кинематографии Иван Большаков. По его мнению, монарх никогда не мог стать самым положительным персонажем, а вся мудрость должна была исходить от народа. Он потребовал от съемочной группы переделать картину, но фильм уже прошел через финальный монтаж, поэтому им в итоге разрешили оставить его неизменным.

Помимо этого, возмутились цензоры и фразой, которую произносит паж. В оригинале он говорит, что «любовь помогает делать чудеса», но эксперты посчитали это неприемлемым. Они были уверены, что любовь означает эротику, а подобных смыслов никогда не могло быть в детском кино, поэтому ее заменили на «дружбу».

В остальном же эксперты остались довольны картиной и выпустили ее в прокат. Практически сразу фильм стал народным хитом и до сих пор остается актуальным.