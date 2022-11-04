За что Айшварию Рай прозвали «позором нации»: ответ разъярит женщин

Актриса Айшвария Рай стала одной из главных звезд индийского кино в мире. Миллионы поклонников признавались ей в любви, а на родине фанаты дали ей титул «Самая красивая девушка Индии». Однако со временем ситуация в корне изменилась.

Переломным эпизодом стала беременность артистки. После родов она призналась, что не планирует худеть, а все силы отдаст на воспитание маленькой дочери. Первое время фанаты восхищались смелостью знаменитости и хвалили ее за заботу о себе, называя героиней.

Однако спустя некоторое время папарацци застали ее за рулем автомобиля. На опубликованных в прессе фотографиях видны проблемы знаменитости с лишним весом, который, как оказалось, перевалил за 80 килограммов. После этого в адрес Рай посыпались многочисленные упреки.

По мнению публики, артистке необходимо было как можно быстрее взять себя в руки. Уже бывшие поклонники требовали, чтобы она занялась спортом, и в качестве примера приводили других знаменитостей, которые после родов оставались в хорошей форме.

«Позор нации», — именно так прозвали фанаты некогда главную любимицу.

После продолжительных нападок Айшвария все же сбросила лишние килограммы. Однако она так и не смогла простить поклонников и все еще уверена, что после родов женщины должны заниматься материнством, а не спортом.