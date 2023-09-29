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За 700 миллионов: обомлеете, увидев роскошный особняк Харатьяна

29 сентября 2023 08:30
За 700 миллионов: обомлеете, увидев роскошный особняк Харатьяна

Простым россиянам такие хоромы не снились.

Имя Дмитрия Харатьяна известно всей стране. «Розыгрыш», «Зеленый фургон», «Гардемарины, вперед!», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Каменская» — это лишь немногие проекты из послужного списка артиста. Вместе с популярностью к Харатьяну пришли и солидные гонорары.

Построив успешную карьеру в кино, актер может позволить себе жить на широкую ногу. В одном из подмосковных поселков расположился роскошный особняк звезды.

Известно, что стоимость двухэтажного дома составляет баснословные 700 миллионов.

Коттедж, сочетающий элементы классики и лофта, отделан камнем и деревом. Большая кухня и просторная гостиная разделены стеной с гигантским аквариумом. На втором этаже кроме спален расположена собственная музыкальная студия Дмитрия Харатьяна. Гордость особняка — это большой камин, согревающий обитателей дома в холодные зимние вечера.

За 700 миллионов: обомлеете, увидев роскошный особняк Харатьяна
Фото: кадр из передачи «Идеальный ремонт» (2013-2023), кадр из передачи «Пока все дома» (1992-2017),
Алла Новикова
Алла Новикова
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