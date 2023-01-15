За 20 лет этот нюанс в «Гарри Поттере» точно не заметил ни один зритель

Серия фильмов о Гарри Поттере стала популярна в том числе и из-за актеров, сыгравших главных персонажей. Трио Дэниэла Рэдклиффа, Руперта Грина и Эммы Уотсон мгновенно полюбилось зрителям и сразу же попало на лидирующие места во многих соответствующих рейтингах. При этом на самом деле артисты далеко не сразу стали близкими друзьями, а в некоторых сценах создателям пришлось идти на уловки, чтобы убедить зрителей в их теплых отношениях.

Так, в финальной сцене второго фильма «Гарри Поттер и Тайная комната» Гарри, Рон и Гермиона должны были трогательно обняться друг с другом. Крис Коламбус, режиссер ленты, был уверен, что эпизод сразу же полюбится зрителям и станет прекрасным концом для картины, но Эмма Уотсон не разделила его убеждения. Юная актриса не хотела обниматься со своими коллегами и была поражена, что Коламбус просит сделать ее подобное на глазах сначала у съемочной группы, а потом и у всего мира.

Постановщик был вынужден согласиться на условия Эммы, поэтому объятие актрисы с Рэдклиффом длится чуть больше секунды, а Грина она удостаивает лишь неловким рукопожатием. При монтаже эту сцену специально замедлили, чтобы ввести зрителей в заблуждение.

В итоге Коламбусу удалось обмануть поклонников картины. Долгие годы никто не догадывался, как именно снимали трогательный эпизод. Со временем же артисты по-настоящему подружились, и больше таких сложностей при работе над фильмами не возникало.