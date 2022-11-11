За 20 дней до гибели: последнее фото Робина Уильямса, от которого сердце сжимается

Последние фотографии звезд, скончавшихся внезапно, давно стали своеобразным достоянием общества. Не был исключением и снимок популярного комика Робина Уильямса. Это фото стало последним, которым он поделился с подписчиками в своих соцсетях.

Уильямса запечатлели с улыбающейся обезьянкой на плече. Пост с милой зверушкой по прозвищу Кристал актер разместил в день своего рождения. Никто и не мог предположить, что через 20 дней известного комика не станет.

Уильямс уже давно страдал из-за деменции и не мог полноценно себя обслуживать. По официальной версии артист ушел из жизни добровольно, потому что не вынес страданий.

Последние фото многих других звезд, умерших так же внезапно, как и Уильямс, тоже не предвещали трагедии. Например, папарацци сняли Элвиса Пресли, когда тот уходил от стоматолога. Никто и не мог подумать, что в этот же день король рок-н-ролла скончается от сердечного приступа. Актера Хита Леджера «щелкнули» на съемочной площадке за сутки до смерти. На снимке артист выглядел совершенно нормально, как и в другие дни.