Юрий Геннадьевич из «Ольги» озвучил жесткую правду о зарплате учителей: от слов слезы на глазах

Василий Кортуков, сыгравший в сериале «Ольга» отца главной героини, рассказал о зарплате педагогов в Петербурге.

Исполнитель роли ЮрГена заявил, что ему неоднократно предлагали заняться преподаванием. Делиться азами актерского мастерства его звал и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, и театральный режиссер, лауреат «Кинотавра» Василий Сигарев.

Артист пытался заниматься преподаванием в Северной столице, но быстро отказался от этой идеи. Причиной стали низкие гонорары и высокая степень ответственности.

«Денег за это платят мало, это обидно и жестоко по отношению к педагогам. Я довольно много работаю, и мне не хотелось бы набрать курс и прогуливать занятия», — поделился с журналистами портала Teleprogramma.pro актер.

По статистике одного из сайтов с вакансиями средняя зарплата педагога по театральному мастерству в России составляет 47 654 рубля.