Юрий Богатырев привел граждан СССР в ярость: сегодня причина вызовет оторопь

За годы карьеры Юрий Богатырев сыграл немало ярких персонажей в кино. Известность ему принесла лента «Свой среди чужих, чужой среди своих». Он талантливо воплощал на экране не только положительных героев, но и настоящих злодеев. Его участие в фильме «Два капитана» 1976 года по произведению Вениамина Каверина привело жителей СССР в абсолютную ярость, ведь так точно Богатырев передал образ лицемера Ромашки.

Хитрый мальчик Миша Ромашов со всеми задатками подхалима вырастал в настоящего монстра-лжеца и едва ли не в убийцу. Его нельзя было оправдать даже теми чувствами, которые он испытывал к Кате Татариновой. Персонаж оказался полной противоположностью самого Юрия, который в жизни был мягким и беззлобным человеком. Это не помешало ему создать на экране противоречивый образ.

Зрители даже начали ассоциировать Богатырева с Ромашкой, и он на несколько лет впал в немилость. А автор Вениамин Каверин утверждал, что актер справился с ролью лучше, чем Евгений Лебедев в первой экранизации романа.