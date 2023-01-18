Юную копию Эштона Кутчера не узнать: посмотрите, что с ним стало (фото)
Ничего общего со своей «детской версией».
Один из главных красавчиков Голливуда Эштон Кутчер прославился после фантастического фильма «Эффект бабочки». Картина стала хитом, и, стоит признать, она до сих пор смотрится свежо.
Главного героя в разном возрасте исполнили несколько актеров. 7-летнего Эвана Треборна сыграл Логан Лерман. Его выбрали на роль благодаря феноменальному сходству с Эштоном Кутчером — карие глаза, правильные черты лица и копна каштановых волос.
Однако спустя годы в повзрослевшем Логане не узнать того мальчугана из «Эффекта бабочки». У сегодняшнего Лермана не осталось никаких общих черт с Эштоном Кутчером. Актер возмужал, но благодаря миловидному лицу он все еще сохраняет свою детскость. Карьеру он начал не с «Эффекта бабочки». Впервые Логан появился на экране в картине «Патриот», где сыграл с легендарным Мэлом Гибсоном. Позднее они снова снялись вместе в фильме «Чего хотят женщины». Также Лерман появился в таких лентах, как «Ной», «Хорошо быть тихоней» и «Ярость».