Юную копию Эштона Кутчера не узнать: посмотрите, что с ним стало (фото)

Один из главных красавчиков Голливуда Эштон Кутчер прославился после фантастического фильма «Эффект бабочки». Картина стала хитом, и, стоит признать, она до сих пор смотрится свежо.

Главного героя в разном возрасте исполнили несколько актеров. 7-летнего Эвана Треборна сыграл Логан Лерман. Его выбрали на роль благодаря феноменальному сходству с Эштоном Кутчером — карие глаза, правильные черты лица и копна каштановых волос.

Однако спустя годы в повзрослевшем Логане не узнать того мальчугана из «Эффекта бабочки». У сегодняшнего Лермана не осталось никаких общих черт с Эштоном Кутчером. Актер возмужал, но благодаря миловидному лицу он все еще сохраняет свою детскость. Карьеру он начал не с «Эффекта бабочки». Впервые Логан появился на экране в картине «Патриот», где сыграл с легендарным Мэлом Гибсоном. Позднее они снова снялись вместе в фильме «Чего хотят женщины». Также Лерман появился в таких лентах, как «Ной», «Хорошо быть тихоней» и «Ярость».