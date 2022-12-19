Юная копия Евгения Леонова: ахнете, увидев юного Васнецова из «Папиных дочек» (фото)

Андрей Леонов прославился после того, как на экраны вышел культовый ситком «Папины дочки». Актер сыграл отца-одиночку, которого жена оставила с пятью девочками. Добрый и чуткий Сергей Васнецов сразу же завоевал огромную любовь публики, а вскоре и личность самого актера вызвала немалый общественный интерес.

Тогда многие узнали, что артист является сыном великолепного Евгения Леонова. Он был известен по ярким и незабываемым ролям в картинах «Обыкновенное чудо», «Полосатый рейс» и «Джентльмены удачи».

Кстати, несколько раз оба актера снимались вместе. Первый фильм с участием «Гонщики» вышел в 1972 году, где они сыграли отца и сына. Второй совместной работой стала легендарная лента «Обыкновенное чудо». Здесь Леонов-старший исполнил роль Короля, а младший — ученика охотника. Также у отца и сына были совместные спектакли.

В юности Андрей был поразительно похож на молодого Евгения Леонова — те же мягкие черты лица и тот же взгляд. Увы, но он так остался в тени именитого отца, ведь до сих пор его самой яркой ролью считается Сергей Васнецов.