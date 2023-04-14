Яя из «Страны глухих» нашла мужа за границей: только взгляните на него (фото)

Дину Корзун прославил Валерий Тодоровский. Режиссер дал актрисе роль танцовщицы Яи в своей картине «Страна глухих», с которой она справилась блестяще. Однако после своего триумфа Корзун исчезла с экранов, а вскоре перебралась в Англию, где жил ее возлюбленный.

Избранником актрисы стал музыкант швейцарско-бельгийского происхождения Луи Франк. Корзун родила от него двух дочек — Софию и Италу. На чужбине Дина занималась не только семьей, но и активно строила карьеру. Звезда картины «Страна глухих» играла в лондонском театре и снималась в кино.

Недавно Корзун вернулась в Россию вместе с мужем и детьми. По словам актрисы, пока супругу приходится тяжело. Родственники и друзья тянут его назад, однако Франк сделал выбор в пользу жены и детей.

Дина счастлива с мужем уже больше 20 лет. Актриса до сих пор обожает Луи и отзывается о нем с уважением. Корзун иногда делится семейными фото с подписчиками, и они могут воочию лицезреть избранника Дины. Франк — кареглазый брюнет с пышной шевелюрой. По словам артистки, ее муж никогда не кичится своим богатством и в обыденной жизни носит костюмы с кедами.