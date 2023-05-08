Ясно, в кого он такой красавчик: как выглядят родители Никифорова (фото)

Денис Никифоров стал известен на всю страну благодаря спортивной драме «Бой с тенью», а окончательно покорил сердца фанатов сериалом «Молодежка». Но, несмотря на популярность, артист старается не рассказывать о своей личной жизни, лишь изредка делая исключения.

Так, своих родителей он впервые показал на шоу «Судьба человека». Артист представил детский снимок, на котором он совсем маленький сидит у них на руках. Никифоров признался, что его детство прошло в Будапеште, а актерской профессией он заинтересовался еще в 10 лет, когда впервые вышел на театральную сцену. С того времени он уже не представлял себя ни на какой другой работе.

Пользователи Сети не оставили без внимания архивный кадр. В комментариях они осыпали родителей артиста комплиментами, отметив, что свою красоту он унаследовал именно от них.