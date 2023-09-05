Ясно, в кого дочь такая: вот как выглядит теща, о которой Машков не обмолвился ни разу в жизни

Елена Шевченко и Владимир Машков поженились совсем юными. Неудивительно, что брак их долго не продержался — вскоре после рождения дочери Марии актеры разошлись. Родители Елены были этому только рад: они с самого начала не одобряли скоропалительный брак 19-летней дочери, а постоянные скандалы между супругами утомили близких. Неудивительно, что артист во всех интервью предпочитал обходить стороной вопросы о первых тесте и теще.

А вот у Марии Машковой с дедушкой и бабушкой очень теплые отношения. С детства она проводила с ними много времени. Пока Елена строила карьеру, бабушка Валентина и дедушка Павел заменяли девочке родителей.

В честь дня рождения любимой бабули Мария поделилась совместными фотографиями с Валентиной Прокопьевной. Поклонники были поражены: вот от кого дочь Машкова унаследовала свою красоту и жизнелюбие. Видимо, характером девушка пошла в любимую бабушку — как и с тещей, отношения Владимира с дочерью тоже разладились.