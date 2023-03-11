Ярушин раскрыл правду о съемках шоу «Звезды в Африке»: она вас потрясет

Премьера шоу «Новые звезды в Африке» состоится на ТНТ 12 марта. Уже известно, что в новом сезоне проекта на выживание участвуют артисты Эвелина Бледанс и Игорь Ознобихин, блогеры Мария Погребняк и Алина Акилова, комик Иван Пышненко. Со своеобразным предупреждением для них накануне выступил участник экшен-программы Стас Ярушин.

В беседе с проектом «Ниче святого» от HiFi-стриминга «Звук » один из самых одиозных героев шоу рассказал, что жалобы на голод — это не показная работа на камеру. За кадром участников никто не подкармливал. Более того, все попытки пронести еду пресекаются редакторами передачи. Они могут передать информацию ведущим, чтобы те приняли меры.

Артист рассказал, как после испытания он с товарищами зашел на плантацию и своровал несколько грейпфрутов. Кражу заметили организаторы и пригрозили оштрафовать. Ему самому, впрочем, подобный детокс скорее понравился. Много воды и фрукты — чем не правильное питание? В числе других плюсов Ярушин отметил отсутствие под рукой смартфона.