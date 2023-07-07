Ярмольник озвучил грустную причину, по которой красивые женщины часто одиноки: дело не в мужчинах

Леонид Ярмольник с юности купается в любви зрителей. Артист долгие годы не сходит с экранов страны, а постановки с его участием проходят с неизменным успехом. И за прошедшие годы знаменитости удалось разобраться не только в своей профессии, но и в отношениях мужчин и женщин.

По словам Ярмольника, красивые женщины далеко не всегда находят личное счастье по весьма простой причине. Дело в том, что эффектная внешность не означает пылкий ум, что и сказывается на их романах.

«Женщина может быть очень красивой, но ее поступки могут не соответствовать этой внешности»,

— считает артист.

Ярмольник не сомневается: людей притягивают друг к другу не только красивое лицо и спортивная фигура. А разница характеров и, например, отсутствие чувства юмора намного важнее, чем модельная внешность. Поэтому-то красавицы нередко остаются одиноки.