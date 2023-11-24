Яковлеву особенно обожали в колониях и психбольницах: все из-за одного фильма

Елену Яковлеву публика полюбила за множество ярких ролей. Фанаты высоко оценили ее «Каменскую» и драму «Ретро втроем». Современное же поколение зрителей осыпает комплиментами артистку за «Елки» и «Чебурашку». Но только один фильм сделал артистку главной звездой в колониях и психбольницах.

Как призналась сама Яковлева, после выхода на экраны «Индердевочки» она начала получать сотни писем от своих поклонников. И часть из них была как раз из психбольниц или находилась в заключении. Фанаты признавались ей в любви и благодарили за интересную героиню. А некоторые даже вешали плакаты с Яковлевой в своих камерах или палатах.

«Мужчины признавались в любви, приходили письма из психбольниц, колоний... Это было очень интересно читать», — рассказывала Яковлева в одном из интервью.

Поклонники не скупились на комплименты. А в одном из писем даже предложили артистке возглавить профсоюз девушек легкого поведения. Но со временем ажиотаж спал, а Яковлева переключилась на других персонажей и долго не возвращалась к образу «ночной бабочки».