Яблоко и Культура в прошлом: новая мода на имена заставит схватиться за голову

Довольно часто родители дают своим детям крайне необычные имена. Нередко по ним можно понять, поклонниками какого сериала являются папа и мама малыша.

Компания Organic Baby Formula, занимающаяся производством детского питания, выяснила, что Яблоко и Культура остались в далеком прошлом: все чаще американцы называют детей в честь вымышленных персонажей популярных проектов.

Например, многие родители не прочь, чтобы их наследника звали Танос — так же, как суперзлодея из «Мстителей». Значатся в рейтинге самых популярных имен последних лет и такие, как Ванда, Флинн, Моана, Энакин, Кайло, Нала, Тимон, Олаф, Симба, Белль, Меринда, Алладин, Рей, Кристофф.

На первой же строчке расположилось имя Квилл. Именно так звали одного из героев двух частей «Стражей Галактики». К слову, воплотил его известный актер Крис Прэтт.