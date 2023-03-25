Яблочко от яблони: сын Джуда Лоу затмил звездного отца (фото)

Довольно часто дети знаменитостей идут по стопам своих родителей. Вот только далеко не всегда звездным наследникам удается повторить чужой успех. Однако Рафферти Лоу явно не из их числа.

Он родился в семье популярных актеров — Джуда Лоу и Сэйди Фрост. Рафферти выиграл в генетическую лотерею и унаследовал от родителей яркую и привлекательную внешность. Благодаря этому он сумел попробовать свои силы в качестве модели и добился большого успеха в этой отрасли.

Рафферти не скрывает, что первое время был вынужден пользоваться помощью своего известного и влиятельного отца. Как бы там ни было, больше 26-летний звездный наследник в протекции не нуждается. Лоу-младший давно стал самостоятельной фигурой — он активно развивает свою карьеру, участвуя в показах и фотосессиях для самых авторитетных брендов в мире моды.