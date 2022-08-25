«Я за такое бы в ад послала»: почему Кира Муратова ненавидела Андрея Тарковского

На первый взгляд может показаться странным, что режиссер авторского кино Кира Муратова испытывала неприязнь к Андрею Тарковскому, чье влияние на мировой кинематограф не поддается сомнению.

Но после того как его фильм «Андрей Рублев» вышел в прокат, режиссера обвинили в жестоком обращении с животными. По словам директора заповедника, в котором проходили съемки, создатели ленты заживо сожгли корову, чтобы получить эффектные кадры.

После финального монтажа сцены убрали из картины, но впоследствии кадры все равно были опубликованы. Когда Муратова увидела их, то открестилась от режиссера, которого до этого считала своим гениальным учителем.