«Я выезжаю»: сотни россиянок атаковали Касселя после расставания с Кунаки

Вот уже несколько дней публика активно обсуждает неожиданное расставание Тины Кунаки и Венсана Касселя. Часть поклонников не может поверить в шокирующую новость, тогда как другие решили не упускать такую возможность.

Так, в социальных сетях французского актера появились десятки комментариев от русскоговорящих поклонниц. Фанатки стараются поддержать кумира и предлагают ему не только задушевные беседы, но и личное внимание. По их мнению, артист достоен лучшей спутницы, чем для него оказалась Кунаки.

«Наконец-то расстался. Я выезжаю», «Венсан, не бойся, я рядом», «Опять свободен, ура», «Только намекни, и я приеду», — пишут воодушевленные фанатки.

Сам Кассель при этом до сих пор официально не прокомментировал расставание. Артист удалил все снимки супруги из социальных сетей, а причина развода, как отмечают инсайдеры, в неверности Кунаки.