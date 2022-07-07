«Я сразу ее загрызу»: дочь бурно отреагировала на слухи о романе Серова

71-летнего Александра Серова подозревают в новом романе. Сплетники «сводят» его с оперной певицей Ксенией Дежневой, которая младше исполнителя на 26 лет. Серов неоднократно появлялся с молодой пассией на разных светских мероприятиях. Дочь музыканта Мишель хоть и не знает, какие именно отношения связывают отца с Дежневой, бурно отреагировала на слухи о его увлечении. По ее словам, если она узнает, что какая-нибудь фаворитка отца начнет манипулировать Александром, она решится на крайние меры.

«Я сразу ее загрызу», — заявила Мишель в беседе с изданием «СтарХит ».

Она добавила, что Серов действительно предпочитает знакомства с молодыми и симпатичными девушками. При этом Мишель припомнила обещания отца больше никогда не жениться. Она уверяет, что Александр до сих пор не отошел после тяжелого бракоразводного процесса с ее матерью Еленой Стебеневой. Брак пары закончился в 2010 году после череды скандалов. Супруги обвиняли друг друга в изменах, ревности и даже рукоприкладстве.