Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Я сразу ее загрызу»: дочь бурно отреагировала на слухи о романе Серова

«Я сразу ее загрызу»: дочь бурно отреагировала на слухи о романе Серова

7 июля 2022 14:10
«Я сразу ее загрызу»: дочь бурно отреагировала на слухи о романе Серова

Мишель призналась, что отец предпочитает строить отношения с молодыми избранницами.

71-летнего Александра Серова подозревают в новом романе. Сплетники «сводят» его с оперной певицей Ксенией Дежневой, которая младше исполнителя на 26 лет. Серов неоднократно появлялся с молодой пассией на разных светских мероприятиях. Дочь музыканта Мишель хоть и не знает, какие именно отношения связывают отца с Дежневой, бурно отреагировала на слухи о его увлечении. По ее словам, если она узнает, что какая-нибудь фаворитка отца начнет манипулировать Александром, она решится на крайние меры.

«Я сразу ее загрызу», — заявила Мишель в беседе с изданием «СтарХит».

Она добавила, что Серов действительно предпочитает знакомства с молодыми и симпатичными девушками. При этом Мишель припомнила обещания отца больше никогда не жениться. Она уверяет, что Александр до сих пор не отошел после тяжелого бракоразводного процесса с ее матерью Еленой Стебеневой. Брак пары закончился в 2010 году после череды скандалов. Супруги обвиняли друг друга в изменах, ревности и даже рукоприкладстве.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг «Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Читать далее 26 июля 2022
Related video