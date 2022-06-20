«Я с ним не знаком»: звезда сериала «Две судьбы» открестился от родного отца

39-летний Анатолий Руденко не так давно узнал, что все детство его воспитывал не родной отец, а отчим. Звезда сериала «Две судьбы» рос в звездной семье — его родителями были актеры Кирилл Макеенко и Любовь Руденко. Даже в паспорте у Анатолия значится отчество Кириллович. Но, по словам матери актера, на самом деле она родила его от другого мужчины — артиста Александра Мартынова.

Тем не менее к биологическому отцу Анатолий теплых чувств не испытывает, а, напротив, открещивается от него. По его словам, родным папой для него всегда останется Макеенко, который много сил вложил в его воспитание. Что же касается Мартынова, то отношения с ним Анатолий не поддерживает.

«Я с ним не знаком», — заявил актер в шоу «Ты не поверишь!».

Правда, Анатолий добавил, что не будет игнорировать попытки Мартынова наладить связь. Однако ранее 73-летний Александр уже заявил, что к внебрачному сыну Любови Руденко никакого отношения не имеет и знакомиться с актером не собирается.