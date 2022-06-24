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Киноафиша Статьи «Я поверил»: звездный адвокат ошеломил признанием об отбывающем срок Ефремове

«Я поверил»: звездный адвокат ошеломил признанием об отбывающем срок Ефремове

24 июня 2022 14:20
«Я поверил»: звездный адвокат ошеломил признанием об отбывающем срок Ефремове

Александр Добровинский намекнул, что разочаровался в актере.

Александр Добровинский в скандальном судебном деле против Михаила Ефремова отказался представлять интересы артиста. Наоборот, звездный адвокат, помогающий знаменитостям, предложил свои услуги семье водителя, погибшего в ДТП с участием актера. Только сейчас он рассказал, почему вообще решил вмешаться в эту ситуацию, хотя обычно уголовными делами он не занимается.

По его словам, он захотел показать, что известные люди со связями тоже не должны уходить от правосудия. Его разозлили мнения людей, которые пытались доказать, что Ефремов и вовсе не сидел за рулем.

«Я поверил тем, кто это видел», — заявил юрист в интервью для «ВОКРУГ ТВ».

Добровинский ошеломил признанием, подчеркнув, что сначала счел раскаяния Ефремова на суде искренними. Но затем он разочаровался в словах актера, заметив, как он пытается избежать ответственности. Напомним, Михаил Ефремов сейчас отбывает срок в колонии: суд назначил ему наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы. Адвокаты актера уже несколько раз просили смягчения, но их апелляции не были удовлетворены.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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