«Я не могла это вынести»: шокирующие выходки Суэйзи на съемках фильма «Грязные танцы»

Именно игра Дженнифер Грей и Патрика Суэйзи сделала мелодраму «Грязные танцы» одним из главных фильмов 80-х. Картина мгновенно стала культовой и не теряет своей популярности до сих пор, однако далеко не все поклонники знают, что изначально артистка не собиралась сниматься с Суэйзи в одном фильме.

Дело в том, что до этого они вместе работали над «Красным рассветом». И на съемочной площадке артист, как признавалась позднее Грей, вел себя крайне неприемлемо. Он постоянно шутил над ней и над другими артистами, что делало работу с ним невыносимой.

«Я не могла это вынести», — признавалась артистка.

В итоге Грей даже планировала отказаться от роли, но уже на пробах Суэйзи принес ей свои извинения. Артистка простила коллегу и до сих пор уверена, что химия, возникшая между ними, и сделала фильм настолько популярным.