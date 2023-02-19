«Я не могла это вынести»: шокирующие выходки Суэйзи на съемках фильма «Грязные танцы»
Артиста нельзя было назвать душой компании.
Именно игра Дженнифер Грей и Патрика Суэйзи сделала мелодраму «Грязные танцы» одним из главных фильмов 80-х. Картина мгновенно стала культовой и не теряет своей популярности до сих пор, однако далеко не все поклонники знают, что изначально артистка не собиралась сниматься с Суэйзи в одном фильме.
Дело в том, что до этого они вместе работали над «Красным рассветом». И на съемочной площадке артист, как признавалась позднее Грей, вел себя крайне неприемлемо. Он постоянно шутил над ней и над другими артистами, что делало работу с ним невыносимой.
«Я не могла это вынести», — признавалась артистка.
В итоге Грей даже планировала отказаться от роли, но уже на пробах Суэйзи принес ей свои извинения. Артистка простила коллегу и до сих пор уверена, что химия, возникшая между ними, и сделала фильм настолько популярным.