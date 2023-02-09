«Я не хочу смотреть этот фильм!»: вот что говорили о картине Кэмерона пассажиры «Титаника»

Далеко не все мечтали вновь вспоминать трагедию.

Джеймс Кэмерон представил твою драму «Титаник» в 1997 году. К тому времени в живых из пассажиров парохода остались шесть человек. И многие из них наотрез отказались смотреть картину голливудского режиссера.

Например, пассажирка Миллвин Дин отправила официальный отказ прославленному постановщику. За несколько лет до этого она увидела документальный фильм «Последняя ночь „Титаника“», после чего не захотела вновь вспоминать трагичную часть своей биографии. Не помогла и возможность познакомиться с членами королевской семьи: на премьере в Лондоне присутствовал принц Чарльз, который хотел с ней увидеться.

«Пусть там будет вся королевская семья, я не хочу смотреть этот фильм!» — заявила Дин.

Другие пассажиры также не намеревались соприкасаться с книгами и фильмами, посвященными трагедии. Например, Мэри Вэллман наотрез отказалась смотреть «Последнюю ночь „Титаника“», заметив, что однажды уже пережила это.