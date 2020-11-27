«Я их не боюсь»: Соседов отреагировал на угрозы участников шоу «Суперстар»

Музыкальный критик Сергей Соседов стал новым членом жюри музыкально-развлекательного шоу «Суперстар», идущего на канале НТВ. Давние поклонники и зрители шоу неоднозначно восприняли новичка. Сергей славится своими острыми замечаниями и низкими оценками. Еще в 90-е он был активным участником телевизионной передачи «Акулы пера», где годами оттачивал свое мастерство критика. Так, он всегда предпочитал говорить правду в глаза. Из-за этого на него и Стаса Садальского Первый канал даже подал иск в суд. Причиной послужили резкие высказывания Сергея и Стаса о предвзятости судей на другом музыкальном шоу — «Голос».

Появление Сергея задело не только чувства зрителей, но и самих участников шоу. Один из них — солист популярной группы «На-На» Владимир Левкин — после эфира признался, что готов запустить микрофоном прямо в лоб Соседову. Левкин не единственный участник шоу, кто имеет зуб на критика. В интервью журналу «Собеседник» Соседов признался, что впервые слышит о какой-то агрессии в свою сторону.

«Я их не боюсь. А чего мне их бояться? Я человек не из робкого десятка. Чувство страха мне вообще незнакомо. Я же не в подворотне встретил гопников в два часа ночи, когда вокруг никого нет. Здесь стоят камеры, все снимают. А говорить они могут все что угодно!» — смело заявил критик в беседе с корреспондентом издания.

Новый сезон шоу «Суперстар. Возвращение» полностью посвящен звездам 90-х. В передаче принимают участие Богдан Титомир, Ирина Шведова, Юлия Волкова, Алиса Мон, Владимир Левкин, Николай Трубач, Влад Сташевский и Татьяна Иванова. В жюри, кроме критика Соседова, сидят Виктор Дробыш, певица Марув и Лариса Долина.