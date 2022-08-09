«Я больна»: что происходит с престарелой вдовой Андрея Миронова

Вот уже несколько лет Лариса Голубкина не появляется на светских мероприятиях и не участвует в телевизионных программах. Последние же ее съемки проходили в 2007 году, когда она работала в ленте Валерия Ахадова «Живописная авантюра» вместе с Александром Домогаровым. Как оказалось, такой закрытый образ жизни обусловлен проблемами вдовы Андрея Миронова со здоровьем.

«Я больна. Поэтому нынешним летом занимаюсь своим здоровьем», — откровенно призналась артистка в беседе с порталом Prozvezd.info.

При этом Голубкина отказалась раскрывать какие-либо подробности своего состояния. Собеседница издания лишь уточнила, что раньше предпочитала проводить лето в горах, но теперь не может позволить себе этого из-за больной ноги. Также Голубкина не стала рассказывать, планирует ли она вернуться на сцену и продолжить съемки в фильмах.