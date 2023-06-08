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«Я без них не могу»: у Газманова развилась серьезная зависимость

8 июня 2023 14:38
«Я без них не могу»: у Газманова развилась серьезная зависимость

Артист не был готов к таким последствиям.

Родион Газманов не намерен уступать своему знаменитому отцу. В 71 год Олег Газманов поражает россиян подтянутым телом, которым может похвастаться не каждый молодой мужчина. Чтобы иметь отличную физическую форму, звездный наследник решился на эксперимент, который привел к неожиданным последствиям.

Музыкант начал бегать по утрам, хотя раньше не понимал людей, готовых вставать ни свет ни заря, чтобы намотать пару-тройку километров. Первое время Газманов-младший с большим трудом уговаривал себя променять теплую постель на занятия спортом. Но со временем все кардинально изменилось, и сейчас Родион сам себя не узнает.

У звезды развилась серьезная зависимость — теперь он стал тем самым безумцем, который не представляет своей жизни без утренних пробежек.

«Раньше я себя заставлял. Сейчас я без них не могу», — признался артист в беседе с порталом «Истории».

Фото: Global Look Press
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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