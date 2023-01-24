Взяли не за красивые глаза: почему русским Знахарем стал именно Даниил Страхов

Сериал «Знахарь» рассказывает зрителям о нейрохирурге Павле Андрееве в исполнении Даниила Страхова. Талантливый врач не отказывается от выполнения самых сложных операций и становится одним из выдающихся медиков России, когда неожиданно теряет память, став жертвой нападения.

Медицинское шоу мгновенно привлекло внимание поклонников со всей страны. Фанаты оценили и сложный сюжет, и превосходную игру Страхова, который безукоризненно перевоплотился в своего героя. И, как оказалось, создатели картины пригласили артистка далеко не просто так на главную роль.

Дело в том, что Страхов, прочитав сценарий, решил полностью изучить не только работу нейрохирургов, но и научные труды, посвященные памяти. Он внимательно прочитал труды Александра Лурия «Потерянный и возвращенный мир» и «Маленькая книжка о большой памяти», благодаря которым стал настоящим экспертом, что стало важнейшим аспектом при подготовке к роли.

Артист не скрывает: проект стал для него настоящим вызовом. Экранный Павел Андреев позволяет ему говорить со зрителями на важные темы человечности и души, а сам герой, потерявший память врач, который пытается начать жизнь с чистого листа, стал первым подобным опытом для Страхова и очередным профессиональным достижением.