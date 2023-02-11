Взял обет молчания: куда пропал статный красавец из «Проверки на дорогах»

Военная драма «Проверка на дорогах» сделала Владимира Заманского звездой советского экрана. Однако в 90-е актер пропал из вида, и о его судьбе долго никто ничего не знал.

Путь в кино не был легким для статного красавца Заманского. Еще по молодости он оказался в тюрьме после обвинения в избиении помощника комвзвода во время Великой Отечественной войны. Будущему актеру дали девять лет, из которых он отсидел четыре года.

Это темное пятно на репутации не помешало Владимиру поступить во МХАТ. Там-то он и познакомился со своей будущей женой Натальей Климовой, с которой позже сыграл в ленте «Проверка на дорогах».

Переломный момент произошел в 80-е, когда супруги разочаровались в профессии. Климова стала приходить к вере, и Заманский последовал ее примеру. В 90-е актеры кардинально изменили свой образ жизни, бросили профессию и перебрались из шумной Москвы в Муром.

С тех пор Заманский и Климова ведут отшельнический образ жизни вдали от мирской суеты. Сегодня актеру 97 лет, а его жене — 85. Детей у них никогда не было. Свои дни они проводят в молчании, ведь за эти годы супруги досконально изучили друг друга. К тому же лишние слова только нарушают внутренний покой.