Взял лучшее от родителей: россиянки пришли в восторг при виде сына Певцова и Дроздовой

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова стали мужем и женой в 1994 году. В течение нескольких лет супруги пытались стать родителями, но их долгожданный первенец появился на свет только в 2007 году.

С раннего детства родители вплотную занялись воспитанием Елисея. Его определили сначала в одну из лучших столичных школ, а после отправили в кадетское училище. Как признавался Певцов, он мечтает вырастить из наследника патриота, поэтому заставляет изучать историю страны и смотреть старые фильмы. Дроздова же с детства стремилась приучить наследника к искусству, поэтому настаивала, чтобы он играл на фортепиано.

Как отмечают родители, 15-летний Елисей растет вдумчивым и добрым подростком. Он любит учиться, а от отца унаследовал его актерскую харизму. Поклонницы же отмечают красоту юноши. По их мнению, в будущем Елисей покорит десятки женских сердец, ведь уже сейчас может стать успешным манекенщиком.