Взрослый или ребенок: тест определит, как вы мыслите
Узнайте, какой тип мышления вам свойственен.
Ни для кого не секрет, что детское мышление значительно отличается от взрослого. Специалисты считают, что примерно до 14 лет ребенок не может мыслить так же, как взрослый. Другой тип мышления формируется в подростковом возрасте, но у кого-то процесс может затянуться - многое зависит от внешних факторов, например, от среды, в которой растет ребенок, от методов воспитания, которые использовались его родителями, от влияния других значимых взрослых и т.д. Не нужно думать, что взрослое мышление отличается от детского исключительно по каким-то “техническим” характеристикам - таким как скорость, глубина, в первую очередь это другие изменения, качественные. Взрослый человек способен размышлять и рассуждать не только о тех вещах и явлениях, которые он видел или слышал лично, но и о том, что выходит за пределы наглядного, об абстрактных понятиях. В то время как мышление ребенка эгоцентрично, он не может поставить себя на место другого человека и мыслить абстрактными категориями, а также видит в объекте только какое-то одно свойство, а не весь объект целиком.
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