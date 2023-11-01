Взрослое фото 10-летней Алисы Тепляковой вызвало громкий скандал: уже не девочка

Семейство Тепляковых привлекает к себе всеобщее внимание уже два года. Старшая дочка четы Алиса в восемь лет сумела сдать ЕГЭ и поступить в МГУ. Правда, общественность не одобряет воспитательные методы Евгения Теплякова, который растит юных гениев. Скандальные снимки Алисы спровоцировали очередные обсуждения.

Отец семейства опубликовал фото своей девочки с ярким взрослым макияжем. Красная помада, густые черные стрелки — на снимке маленькая студентка явно выглядела старше своих лет. Интернет-пользователей возмутила такая странная и вульгарная фотосессия. Многие отмечали, что подобный образ явно не идет 10-летнему ребенку.

Тепляков поспешил ответить всем критикам. Бьюти-эксперименты своей кровиночки Евгений осуждать не стал. Воспитатель вундеркиндов заявил, что его дочь — красавица, к тому же очень умная девочка.