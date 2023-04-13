Взгляд один в один: ахнете при виде мамы Железняк (фото)

Олеся Железняк появилась на свет осенью 1974 года и с раннего детства мечтала стать артисткой. Сразу же после школы она поступила в Российскую академию театрального искусства и посвятила всю свою жизнь одной профессии, однако ее семья никогда не была связана с творческим миром.

По словам самой Железняк, ее отец работал грузчиком, а мать Лидия — швеей. Они всегда поддерживали дочь и верили в ее талант, но так и не не смогли разделить с ребенком успех: отец скончался в 2003 году от инсульта, а спустя некоторое время и мать.

«Мои родители очень быстро ушли, я до сих пор по ним скучаю», — признавалась артистка.

Звезда экрана старается не раскрывать подробности своей семейной жизни, но в редких случаях делает исключения. Например, в эфире шоу «Секрет на миллион» она даже показала архивные кадры с родителями, чем удивила публику. Как отметили фанаты, Олеся Железняк очень похожа на свою мать, а особенно сходство заметно во взгляде родственниц.