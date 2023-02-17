Взгляд как у охотника: посмотрите, каким горячим мачо был в молодости император Николай I из «Бедной Насти»

Взгляды многих фанаток популярного сериала из нулевых были прикованы к князю Репнину, барону Корфу и цесаревичу Александру (его сыграл Дмитрий Исаев). Между тем его экранный папа за кадром мог бы заткнуть за пояс всех троих.

Это сегодня Николай I — неотъемлемая часть образа Виктора Вержбицкого. Застегнутый на все пуговицы, строгий и поджарый император-германофил запомнился многим. Но до участия в сериалах актер много играл в театре и выступал в самых разных амплуа: от римского военачальника Сципиона в «Калигуле» до подавленного депрессией Билли Бибитта в постановке «Пролетая над гнездом кукушки» и даже клоуна в спектакле по пьесе Леонида Андреева.

Играть в театре Вержбицкий начал еще в студенчестве. На фотографиях из ташкентского периода творчества молодой актер похож на романтического, даже в чем-то рокового героя. Взгляд чуть исподлобья и расслабленная поза излучают уверенность в себе. Рубашка и брюки выгодно подчеркивают статную фигуру.

О личной жизни Виктора Вержбицкого мало что известно, за исключением того, что он развелся с первой женой — она вместе с сыном уехала в Израиль.