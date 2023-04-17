Взгляд дедушкин: внучка злодея из фильма «Человек-амфибия» выросла красавицей (фото)
Наследница актера покорила отечественный кинематограф.
Михаил Козаков впервые увидел свою внучку Марию, когда той было уже 14 лет. Сын актера Кирилл расстался с женой Аленой Яковлевой, когда их общей дочери было всего лишь четыре месяца. Впоследствии он не принимал активного участия в жизни наследницы.
Однако Мария, вне всяких сомнений, унаследовала от отца и деда потрясающий актерский талант. Зрители помнят Михаила Козакова по роли злодея из фильма «Человек-амфибия», чей взгляд пробирал до мурашек любого.
На счету Козаковой также немало ярких проектов. Особенно сильно она полюбилась россиянам после выхода на экраны сериала «Кармелита. Цыганская страсть», в котором знаменитости довелось воплотить одну из ключевых героинь — цыганку Хитану.
Актриса активно ведет социальные сети, публикуя свои многочисленные фотографии. Поклонники отмечают, что Мария — эффектная красотка с глубоким взглядом, который достался ей от прославленного деда.
«Красивая. Какая генетика», «Глаза — бездонный мир», — пишут в Сети.