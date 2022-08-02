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Взбешенная Тутберидзе указала на главную ошибку иностранцев

2 августа 2022 11:05
Взбешенная Тутберидзе указала на главную ошибку иностранцев

Тренер впервые затронула тему политических разногласий в спорте.

В начале лета известный тренер Этери Тутберидзе покинула Россию и уехала в США. Ходили слухи, что спортсменка окончательно эмигрировала из страны и теперь будет заниматься подготовкой фигуристок за рубежом. Однако, как выяснилось, Тутберидзе все еще поддерживает российский спорт. Более того, на днях она нарушила молчание и встала на сторону наших фигуристок, указав в соцсетях на главную ошибку иностранцев.

Тренер выступила с заявлением, в котором раскритиковала решение об отстранении российских спортсменов от соревнований международного уровня. Ранее иностранные эксперты обосновали эту позицию заботой о фигуристах в непростые политические времена. Но Этери считает, что это мнение ошибочно и попирает все основы честного спорта.

«Проще, конечно, поделить медали», — подчеркнула взбешенная Тутберидзе.

В заключение тренер предложила вовсе «заморозить» все будущие достижения зарубежных спортсменов, ведь в отсутствии российских фигуристов у них просто не будет действительно сильных конкурентов. А значит, и все медали будут недействительны.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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