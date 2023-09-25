«Вызывает отвращение»: репутация у мужа Тархановой оказалась так себе

Глафира Тарханова связала свою жизнь с актером Алексеем Фаддеевым 17 лет назад. За годы совместной жизни они воспитали четверых детей, а сама артистка не раз признавалась, как счастлива с мужем. Однако поклонники осуждают артистку за ее выбор.

Как оказалось, пользователи Сети не в восторге от Фаддеева и его карьеры. Зрителям не нравятся проекты, в которых участвует артист. И его внешность полностью соответствуют героям, которые не отличаются высокими моральными принципами.

«В сериале „Институт благородных девиц“ вызывает у меня отвращение. Столько косяков всего лишь из-за него одного», «Не знаю уж, у кого он вызывает восхищение, но я считаю его отвратительным», — считают пользователи Сети.

Также многие отмечают, что Тарханова может похвастаться большим талантом, чем ее супруг. Артистка за годы карьеры зарекомендовала себя как одна из самых ярких звезд своего поколения, в отличие от Фаддеева.