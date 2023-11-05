«Вывод какой напрашивается?»: бывший муж раскрыл причину бездетности Захаровой

Александра Захарова уже вряд ли оставит после себя наследников. Актриса была замужем лишь однажды. За девять лет совместной жизни с Владимиром Стекловым радости материнства она так и не познала.

Актер не был против прибавления в семье, но попытки зачать ребенка со второй женой провалились. Дочь Марка Захарова предпочитает эту тему не комментировать, но экс-супруг оказал ей медвежью услугу. Причину ее бездетности он предал огласке в шоу «Судьба человека».

Стеклов напомнил всем, что в первом браке успел стать отцом. Да и после расставания с Захаровой у него родились еще дети.

«Вывод какой напрашивается? У кого-то какие-то проблемы», — отметил он в беседе с Борисом Корчевниковым.

Звезда экрана толсто намекнул, что Александра Марковна страдает от бесплодия, поэтому теперь и вынуждена встречать старость в полном одиночестве.