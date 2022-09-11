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Киноафиша Статьи Вывела бывшего на чистую воду: правда о разводе Лолиты с Цекало вызвала оторопь

Вывела бывшего на чистую воду: правда о разводе Лолиты с Цекало вызвала оторопь

11 сентября 2022 18:15
Вывела бывшего на чистую воду: правда о разводе Лолиты с Цекало вызвала оторопь

Артистка не стала скрывать правду от публики.

Лолита Милявская и Александр Цекало были вместе практически десять лет и считались одной из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса. За каждым шагом супругов следили миллионы поклонников, при этом свой развод знаменитости практически никогда не комментировали. Как оказалось, во время расставания продюсер не был честен со своей избранницей и скрыл от нее большую часть средств.

По словам Милявской, уже после развода она узнала, что Цекало во время их брака открывал тайные счета. Якобы он обратился в один из банков Австрии, чтобы вывести туда часть денег, которые они заработали вместе. В итоге, оставшись одна, Лолита поняла, что не видела большую часть их общих денег.

Сам Цекало, как пишет портал Fbm, пока не комментирует эти обвинения. После развода с Милявской он тоже старается не высказываться на тему их отношений.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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