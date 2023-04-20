Вытянула счастливый билет: взгляните, кого женила на себе бывшая Сильвестра Сталлоне

Признанный секс-символ Сильвестр Сталлоне в свое время разбил немало сердец. Бурную личную жизнь актера боевиков обсуждал весь мир, а о его романах писали все таблоиды мира.

После развода с первой супругой Сталлоне горевал недолго. Артист нашел утешение в объятиях датской модели Бриджит Нильсен, с которой познакомился на съемках «Рокки 4». Их роман вспыхнул внезапно, но намерения Сильвестра оказались серьезными — актер решил жениться. Против этого союза выступали друзья Сталлоне и его мать — все видели в Бриджит охотницу за деньгами. В итоге брак звезд рухнул спустя полгода из-за постоянных ссор.

В общей сложности Нильсен выходила замуж пять раз. Сегодня она живет с барменом итальянского происхождения Маттиа Десси. Супруг моложе нее на 15 лет, но это не помешало им построить крепкую семью. У пары есть дочь Фрида, которая стала пятым ребенком Бриджит.

На семейных фото 59-летняя Нильсен и 44-летний Десси просто сияют от счастья. Модели можно лишь позавидовать, ведь у нее есть молодой муж, достаток и прекрасная дочь. Она точно не жалеет, что однажды ушла от Сталлоне, который уже давно сдал свои позиции.