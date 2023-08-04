Вытер о нее ноги и ушел: кем была единственная жена Садальского

Актер Станислав Садальский никогда не был обделен женским вниманием, хотя все свои романы предпочитал держать в секрете. Женат он был лишь раз, и о жене артиста известно не больше, чем о его многочисленных пассиях.

Супруга Садальского была родом из Финляндии. На женщине старше себя актер женился еще молодым, и брак его долго не продержался. Сразу после развода бывшая супруга артиста уехала на родину и забрала с собой их дочь Пирио. После этого Станислав Садальский практически не поддерживал контакта ни с бывшей женой, ни с дочкой.

Однажды сам артист заявил, что видел девочку всего дважды. Он собирался приехать к ней на выпускной, но помешали финансовые проблемы. В Финляндии Садальский побывал только на похоронах бывшей жены. Несмотря на давний развод, он называет себя вдовцом. Оказалось, вся квартира женщины была в фотографиях Садальского — она любила бывшего мужа до конца своих дней.