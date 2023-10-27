Выставила себя на посмешище: эту роль великой Орловой предпочли забыть

Любовь Орлова навсегда осталась для зрителей Анютой из «Веселых ребят» и Дуней-Стрелкой из фильма «Волга-Волга». Когда говорят о ее карьере и таланте, перечисляют картины, в которых она снялась в молодости. Последнюю работу великой артистки предпочитают не упоминать.

На это есть веская причина. Кинолента «Скворец и Лира» снята в 1974 году. К этому моменту актрисе было 72 года. А играла она 35-летнюю советскую разведчицу. Конечно, двукратная разница в возрасте с персонажем не могла не сказаться.

Орлова в киноленте выглядела гораздо старше, чем нужно, несмотря на все усилия гримеров. Советские зрители этот фильм так и не увидели. Есть версия, что сама артистка наложила вето на его показ.

«Она увидела себя на экране и очень себе не понравилась. И расстроилась, потому что выглядела не такой, как хотела», — написали в статье-рецензии «Двадцать лет спустя» А. Кушниров и М. Шпагин.

«Скворец и Лира» увидел свет лишь в 1996 году. Картину показали по телевидению, но хороших отзывов она так и не получила. Фильм раскритиковали и за внешний вид Орловой, и за ненатуральность.