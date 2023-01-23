Выставила себя на посмешище: «двойник» Пенелопы Крус горько пожалела о пластике

Девушки тратят баснословные деньги на пластические операции, чтобы сделать себя максимально близкими к идеалу красоты. Некоторые из них заходят даже слишком далеко, яркий пример тому — Ванесса Моура, модель и владелица небольшого собственного бизнеса. Дама и без того выглядела замечательно, но, к сожалению, ей так не казалось. Идеал красоты для Ванессы — Пенелопа Крус, к образу которой дама и стремилась. Сама представительница прекрасного пола отмечала: «Когда я была подростком, люди говорили, что я очень похожа на Пенелопу. Для меня она самая красивая, замечательная и талантливая».

Модель стремилась к этому образу долгие годы. Рвение было таким сильным, что она перенесла 4 пластических операции на нос, однако этого оказалось мало. Далее последовали изменения формы и объема губ, которые обернулись полнейшим провалом.

Ванесса стала больше похожа, как она сама шутит, на известного мультипликационного героя из мультфильмов студии Disney Дональда Дака, а не на своего кумира.

Цена превращения в «утку» была высока — 15 000 долларов или же чуть более 1 300 000 рублей.