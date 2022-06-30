Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Выставила частную жизнь напоказ: такого от Паулины Андреевой не ожидал никто

Выставила частную жизнь напоказ: такого от Паулины Андреевой не ожидал никто

30 июня 2022 18:15
Выставила частную жизнь напоказ: такого от Паулины Андреевой не ожидал никто

Знаменитость примерила на себя новое творческое амплуа.

Паулина Андреева стала сценаристом нового сериала «Актрисы». Режиссером проекта выступит ее муж Федор Бондарчук.

Предстоящее шоу расскажет историю нескольких артистов, которые пытаются наладить не только собственную карьеру, но и личную жизнь. Отмечается, что весь первый сезон будет поделен на три части, между которыми пройдет несколько лет, чтобы зрители смогли увидеть, как изменилась жизнь главных героев и привели ли к чему-то их решения. По словам самой Андреевой, в этой истории она пыталась раскрыть частную жизнь актеров, чтобы показать, как живут те, для кого испытывать эмоции — это еще и профессия.

Как пишет «Кинопоиск», для которого знаменитость и написала сценарий сериала, пока неизвестно, когда именно шоу станет доступно зрителям и кто исполнит в нем главные роли.

Отметим, что для супруги Федора Бондарчука это далеко не единственный опыт в написании сценария. Ранее она подготовила сериал «Псих», который также снял ее муж, а главную роль исполнил Константин Богомолов.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг «Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Related video