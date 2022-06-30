Выставила частную жизнь напоказ: такого от Паулины Андреевой не ожидал никто

Паулина Андреева стала сценаристом нового сериала «Актрисы». Режиссером проекта выступит ее муж Федор Бондарчук.

Предстоящее шоу расскажет историю нескольких артистов, которые пытаются наладить не только собственную карьеру, но и личную жизнь. Отмечается, что весь первый сезон будет поделен на три части, между которыми пройдет несколько лет, чтобы зрители смогли увидеть, как изменилась жизнь главных героев и привели ли к чему-то их решения. По словам самой Андреевой, в этой истории она пыталась раскрыть частную жизнь актеров, чтобы показать, как живут те, для кого испытывать эмоции — это еще и профессия.

Как пишет «Кинопоиск », для которого знаменитость и написала сценарий сериала, пока неизвестно, когда именно шоу станет доступно зрителям и кто исполнит в нем главные роли.

Отметим, что для супруги Федора Бондарчука это далеко не единственный опыт в написании сценария. Ранее она подготовила сериал «Псих», который также снял ее муж, а главную роль исполнил Константин Богомолов.