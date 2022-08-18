«Высохла совсем»: вид изможденной Ходченковой вызвал оторопь

Вот уже несколько недель Светлана Ходченкова проводит в отпуске. Артистка не рассказывает, где именно наслаждается каникулами, но регулярно делится снимками, хвастаясь незабываемой красотой в своих социальных сетях. Пользователи Сети активно просматривают записи Ходченковой, однако многие признаются, что в глаза в первую очередь бросается внешний вид актрисы, а не флора и фауна.

Как уверены подписчики, обсуждающие одну из недавних публикаций кумира, 39-летняя артистка выглядит весьма болезненно на фотографиях. Все дело в чрезмерной худобе знаменитости, которой давно пора обратиться к диетологу и набрать недостающие килограммы.

«Высохла совсем», «Пора поправиться, ты и так красивая», — пишут фанаты.

Сама Ходченкова при этом никак не отреагировала на комментарии своих фанатов.