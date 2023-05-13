Высоцкий в подметки не годится: обомлеете, узнав, кого умудрилась охмурить Марина Влади

Французская актриса Марина Влади смогла покорить неистового Владимира Высоцкого. Она умело пользовалась своими женскими чарами, перед которыми не устоял не только советский бард.

Влади была замужем четыре раза, также не стоит забывать и о ее многочисленных романах. На съемках картины «Дни любви» Марина познакомилась с легендарным Марчелло Мастроянни. Итальянского актера сразила красота юной Влади наповал. Он называл ее любимой девушкой и был готов ради нее на все, однако Марина не ответила ему взаимностью.

Артистка в то время сходила с ума от американского секс-символа Марлона Брандо. Но ее встреча с будущей звездой «Крестного отца» так и не состоялась.Вскоре на горизонте появился Робер Оссейн, он же Жоффрей де Пейрак из серии фильмов об Анжелике. Актер влюбился в Марину с первого взгляда. Как только она достигла совершеннолетия, он сделал ей предложение. В этом браке родились двое детей, которых нарекли Игорь и Петр. Однако супруги прожили вместе недолго. Развод дался Влади очень тяжело, и она даже зареклась выходить замуж впредь, но своего обещания не сдержала.

Через несколько лет она стала супругой Высоцкого. Многие поклонники актрисы были уверены, что бард не лучшая пассия для Влади. По их мнению, лощеные и статные красавцы Мастроянни и Оссейн смотрелись куда выигрышнее на фоне неказистого и грубоватого Высоцкого.