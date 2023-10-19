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Киноафиша Статьи Высоцкая высказался об интимной жизни с Кончаловским: даже молодые столько не выносят

Высоцкая высказался об интимной жизни с Кончаловским: даже молодые столько не выносят

19 октября 2023 13:30
Высоцкая высказался об интимной жизни с Кончаловским: даже молодые столько не выносят

Телеведущей остается только позавидовать.

Юлия Высоцкая вышла замуж за Андрея Кончаловского 25 лет назад. Несмотря на колоссальную разницу в возрасте, пара вместе до сих пор. Для поклонников звездная семья является образцом взаимопонимания и гармонии. Секретами крепкого брака и женского счастья актриса без стеснения делится в соцсетях.

Ведущая считает, что здоровье и благополучие женщины стоят на четырех китах — это сон, спорт, солнце и секс. Последнюю тему знаменитость назвала стыдливой и замалчиваемой большинством людей. Высоцкая призывает не стесняться говорить о таких «пикантных» вещах и адекватно оценивать важность сексуальной сферы в жизни человека. Артистка пишет, что не стоит «упускать этот пункт из виду».

Многие фанаты посчитали откровение Юлии Высоцкой знаком, что в интимной жизни у звезд все в порядке. Подписчики искренне порадовались за знаменитую блондинку.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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